Какой будет погода в воскресенье?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью местами прогнозируются кратковременные дожди, северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-западным, сообщили в субботу Day.Az в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 9-12, днем - 16-20, в Баку ночью - 9-11, днем - 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-65 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидается погода без осадков, ночью и утром местами прогнозируется туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13, днем - 20-25, в высокогорье ночью - 0-5, днем - 7-12 градусов тепла.