Предотвращен незаконный ввоз медикаментов в Азербайджан

Сотрудники отдела оперативно-розыскной работы Северного территориального главного таможенного управления Государственного таможенного комитета (ГТК) на посту Ширванлы задержали автомобиль Volvo, прибывший в нашу страну из России.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Государственного таможенного комитета.

В ходе досмотра в тайнике автомобиля было обнаружено 9 600 таблеток и 1 020 ампул лекарств различного наименования, скрытых от таможенного контроля.