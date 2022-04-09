https://news.day.az/society/1451713.html Предотвращен незаконный ввоз медикаментов в Азербайджан - ФОТО
Предотвращен незаконный ввоз медикаментов в Азербайджан - ФОТО
Сотрудники отдела оперативно-розыскной работы Северного территориального главного таможенного управления Государственного таможенного комитета (ГТК) на посту Ширванлы задержали автомобиль Volvo, прибывший в нашу страну из России.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Государственного таможенного комитета.
В ходе досмотра в тайнике автомобиля было обнаружено 9 600 таблеток и 1 020 ампул лекарств различного наименования, скрытых от таможенного контроля.
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