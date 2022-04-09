Пожар в одном из известных ресторанов Баку

В пивном ресторане "Beerlin Pub" на проспекте Ходжалы в Хатаинском районе Баку вспыхнул пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошел 8 апреля.

Пожар в дымоходной системе ресторана "Beerlin Pub" был потушен вызванной на место пожарной бригадой.