https://news.day.az/society/1451723.html Пожар в одном из известных ресторанов Баку - ВИДЕО
Пожар в одном из известных ресторанов Баку - ВИДЕО
В пивном ресторане "Beerlin Pub" на проспекте Ходжалы в Хатаинском районе Баку вспыхнул пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошел 8 апреля.
Пожар в дымоходной системе ресторана "Beerlin Pub" был потушен вызванной на место пожарной бригадой.
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