https://news.day.az/society/1451736.html В Тертере пастух подорвался на мине - ФОТО
В Тертере пастух подорвался на мине - ФОТО
Житель Геранбойского района подорвался на мине в Тертере.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент произошел в селе Гасангая.
Житель села Хойлу Геранбойского района Гасанов Эльнур Тофик оглу (1976 года рождения) подорвался на мине во время выпаса скота.
Пострадавший госпитализирован в Бардинский районный диагностический центр с травматической ампутацией обеих ног ниже колена.
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