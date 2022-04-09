В Тертере пастух подорвался на мине

Житель Геранбойского района подорвался на мине в Тертере.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент произошел в селе Гасангая.

Житель села Хойлу Геранбойского района Гасанов Эльнур Тофик оглу (1976 года рождения) подорвался на мине во время выпаса скота.

Пострадавший госпитализирован в Бардинский районный диагностический центр с травматической ампутацией обеих ног ниже колена.