Генпрокуратура о подрыве пастуха на мине в Тертере
Прокуратура проводит расследование по факту подрыва на мине жителя Геранбойского района на территории Тертерского района.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана, установлено, что житель села Хойлу Геранбойского района Гасанов Эльнур Тофик оглу (1976 года рождения) получил тяжелые ранения в результате подрыва на противопехотной мине на территории села Гасангая Тертерского района.
По данному факту в Тертерской районной прокуратуре проводится расследование, отметили в Генпрокуратуре.
Напомним, что Гасанов Эльнур Тофиг оглу (1976 года рождения) подорвался на мине на территории села Гасангая. Пострадавший был госпитализирован с травматической ампутацией обеих ног ниже колена.
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