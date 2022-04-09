Генпрокуратура о подрыве пастуха на мине в Тертере

Прокуратура проводит расследование по факту подрыва на мине жителя Геранбойского района на территории Тертерского района.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана, установлено, что житель села Хойлу Геранбойского района Гасанов Эльнур Тофик оглу (1976 года рождения) получил тяжелые ранения в результате подрыва на противопехотной мине на территории села Гасангая Тертерского района.

По данному факту в Тертерской районной прокуратуре проводится расследование, отметили в Генпрокуратуре.

Напомним, что Гасанов Эльнур Тофиг оглу (1976 года рождения) подорвался на мине на территории села Гасангая. Пострадавший был госпитализирован с травматической ампутацией обеих ног ниже колена.