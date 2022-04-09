Названо число граждан Украины, прибывших в Азербайджан с 24 февраля

Обнародовано число граждан Украины, прибывших в Азербайджан с 24 февраля 2022 года.

Глава пресс-службы Государственной миграционной службы (ГМС) Азербайджана Эльнур Калантарли в ответ на запрос Trend сообщил, что с 24 февраля в Азербайджан прибыли 6 163 гражданина Украины, передает Day.Az.