https://news.day.az/society/1451748.html Названо число граждан Украины, прибывших в Азербайджан с 24 февраля
Названо число граждан Украины, прибывших в Азербайджан с 24 февраля
Обнародовано число граждан Украины, прибывших в Азербайджан с 24 февраля 2022 года.
Глава пресс-службы Государственной миграционной службы (ГМС) Азербайджана Эльнур Калантарли в ответ на запрос Trend сообщил, что с 24 февраля в Азербайджан прибыли 6 163 гражданина Украины, передает Day.Az.
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