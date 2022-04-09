В Баку ожидается сильный ветер

В Баку и на Абшеронском полуострове днем 11 апреля ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении, распространенном Национальной службой гидрометеорологии.

"В районах Азербайджана с вечера 10-го до полудня 12 апреля ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с", - говорится в сообщении.