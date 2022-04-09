В рамках кампании по посадке деревьев «Зеленый марафон 2022» прошла очередная акция

9 апреля в поселке Ходжасан по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в рамках общереспубликанского марафона по озеленению ("Зеленый марафон") прошла очередная кампания по посадке деревьев.

На этот раз в широкомасштабной кампании по посадке деревьев, организованной Общественным объединением IDEA совместно с Министерством экологии и природных ресурсов, приняли участие сотрудники Министерства цифрового развития и транспорта и регионального офиса bp по Азербайджану, Грузии и Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе акции было посажено более 2000 саженцев эльдарской сосны и оливковых деревьев на территории площадью 3 гектара в соответствии с почвенно-климатическими условиями Абшеронского полуострова.

В рамках акции, организованной общественным объединением IDEA совместно с Министерством экологии и природных ресурсов, предусматривается проведение массовых посадок деревьев, увеличение площади зеленых насаждений в различных регионах страны в весенне-осенний посевной период.

Следует отметить, что в рамках "Зеленого марафона" в этом году планируется создание зеленых коридоров в Азербайджане, особенно на Абшеронском полуострове, посадка деревьев на территориях со сложным рельефом, крутыми склонами, и в связи с этим на склонах будут подготовлены террасы, сформированы водосборные ямы для скопления дождевых вод и полива деревьев. Тем самым будет предотвращена эрозия почвы, повысится ее воздухопроницаемость, водопроницаемость и плодородие, что приведет к более высокому проценту прорастания, а также сэкономит поливную воду на этих участках.

Кроме того, кампания предусматривает посадку на землях открытого лесного фонда страны на территории площадью 1000 гектаров лесных деревьев, посев семян и лесовосстановительные мероприятия в весенне-осенний посевной период.

Основная цель проекта - предотвратить возможные угрозы на фоне уменьшения площади зеленых насаждений, внести вклад в охрану окружающей среды путем поощрения посадки деревьев, а также в увеличение биоразнообразия нашей страны, повышения осведомленности граждан об охране зеленых массивов.

Массовая посадка деревьев также нацелена на поддержку глобальной деятельности по достижению уменьшения выбросов парниковых газов, вызывающих климатические изменения.

Общественное объединение IDEA, которое намерено продолжить усилия по защите и расширению масштабов зеленых зон в нашей стране, вместе со своими партнерами призывает общественность принять активное участие в борьбе за защиту нашей планеты, в принимаемых мерах по охране окружающей среды.