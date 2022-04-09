В Геранбойском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на участке дороги Баку-Газах, проходящей через поселок Горан.

Водитель КамАЗа потерял управление и врезался в железное ограждение на обочине. Сообщается, что в результате инцидента пострадали около 10 человек.

По факту проводится расследование.