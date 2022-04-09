https://news.day.az/society/1451766.html В Геранбое КамАЗ врезался в ограждение, много пострадавших
В Геранбое КамАЗ врезался в ограждение, много пострадавших
В Геранбойском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на участке дороги Баку-Газах, проходящей через поселок Горан.
Водитель КамАЗа потерял управление и врезался в железное ограждение на обочине. Сообщается, что в результате инцидента пострадали около 10 человек.
По факту проводится расследование.
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