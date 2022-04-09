Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?

В Азербайджане выявлено еще 28 случаев заражения коронавирусом, 41 человек вылечился.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 792 216 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 782 293 человека вылечились, 9703 скончались, число активных больных - 220.

За прошедшие сутки проведено 3826 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 739 008 тестов.