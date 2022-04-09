https://news.day.az/society/1451782.html Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане? - Новые данные
Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане? - Новые данные
В Азербайджане выявлено еще 28 случаев заражения коронавирусом, 41 человек вылечился.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 792 216 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 782 293 человека вылечились, 9703 скончались, число активных больных - 220.
За прошедшие сутки проведено 3826 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 739 008 тестов.
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