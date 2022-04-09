Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 8975 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 552, вторую дозу получили 741, бустерную дозу - 7201 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 481 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 13540995, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5330431, вторую дозу получили 4 831 462, бустерную дозу - 3145148 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 233213 человека.