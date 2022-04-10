В Хазарском районе Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на аэропортском шоссе перед Национальной академией авиации.

Во время цепной аварии столкнулись автомобили Mercedes, ВАЗ 2107 и Opel.

В результате аварии 6 человек получили ранения и были госпитализированы в городскую больницу № 3.

По данным медиков, трое раненых находятся в тяжелом состоянии.

По факту сотрудниками Управления полиции Хазарского района проводится расследование.