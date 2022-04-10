https://news.day.az/society/1451839.html Цепная авария в Баку, 6 пострадавших
Цепная авария в Баку, 6 пострадавших
В Хазарском районе Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на аэропортском шоссе перед Национальной академией авиации.
Во время цепной аварии столкнулись автомобили Mercedes, ВАЗ 2107 и Opel.
В результате аварии 6 человек получили ранения и были госпитализированы в городскую больницу № 3.
По данным медиков, трое раненых находятся в тяжелом состоянии.
По факту сотрудниками Управления полиции Хазарского района проводится расследование.
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