Сегодня пройдет тестовый экзамен по приему на госслужбу

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет в Баку тестовый экзамен по приему на госслужбу по группам должностей ВА и ВВ категории В.

Как сообщает Day.Az, экзамен начнется во всех корпусах одновременно - в 11:00 и продлится 3 часа.

Экзамен будет проведен в 8 корпусах, для участия в нем зарегистрировались 2089 кандидатов.

Для проведения экзамена привлечены 8 экзаменационных руководителей, 24 экзаменатора, 187 руководителей-преподавателей, 16 сотрудников пропускного режима.