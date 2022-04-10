Какой будет погода в Баку завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью местами прогнозируется слабый туман, ожидается умеренный юго-западный ветер, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 9-12, днем - 15-18, в Баку ночью - 10-12, днем - 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 760 до 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-65 процентов.

Завтра в районах Азербайджана в целом ожидается погода без осадков, однако днем местами есть вероятность кратковременных дождей, ночью и утром местами прогнозируется туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13, днем - 22-27, в высокогорье ночью - 2-7, днем - 12-17 градусов тепла.