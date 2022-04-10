https://news.day.az/society/1451897.html Скончался еще один из пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
Скончался еще один из пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
Число жертв взрыва в ночном клубе "Location" в Баку достигло четырех человек
Как сообщает АПА в TƏBİB, находившийся в критическом состоянии Айхан Фатуллазаде (2001 г.р.) скончался сегодня днем в частном медицинском учреждении, передает Day.Az.
В Генпрокуратуре подтвердили АПА эту информацию.
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