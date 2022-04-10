Скончался еще один из пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку

Число жертв взрыва в ночном клубе "Location" в Баку достигло четырех человек

Как сообщает АПА в TƏBİB, находившийся в критическом состоянии Айхан Фатуллазаде (2001 г.р.) скончался сегодня днем в частном медицинском учреждении, передает Day.Az.

В Генпрокуратуре подтвердили АПА эту информацию.