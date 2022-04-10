На ряде дорог в Азербайджане ожидается туман

Обнародована ситуация на автомобильных дорогах Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, утром и вечером 11 апреля на некоторых участках автомагистралей Баку-Шамахы-Евлах, Баку-Губа, Губа-Гусар, Губа-Хачмаз, Гянджа-Дашкесан, Шамкир-Гядабей, Хекери-Зангилан, Губадлы-Ханлыг, Ханкенди-Ходжавенд, Шуша-Физули, Гянджа-Кяльбаджар-Лачин, Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе, Физули-Джабраил-Махмудлу, Бахрамтепе-Билясувар, Лянкяран-Лерик, Масаллы-Ярдымлы, Нахчыван-Шахбуз из-за тумана видимость будет ограничена до 400-800 м.