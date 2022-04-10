Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?

В Азербайджане выявлен еще 21 случай заражения коронавирусом, 39 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки не выявлено случаев смерти от коронавируса.