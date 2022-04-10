Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 8 312 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 566, вторую дозу получили 664 человека, "бустерную" дозу - 6 559 человек. Число вакцинированных "бустерной дозой" после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 523.

Общее число вакцинированных в стране составляет 13 549 307, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 330 997, вторую дозу получили 4 832 867 человек, "бустерную" дозу получили 3 151 707 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус "бустерной" дозой привились 233 736 человек.