Как строился Шолларский водопровод до Баку

История Шолларского водопровода насыщена сложными и противоречивыми страницами, борьбой идей, спорами вокруг целесообразности проекта. Во время проектирования водопровода велись острые дискуссии о возможности проведения водопровода из других источников, о том, что Шоллар не сможет дать Баку необходимое количество воды.

Однако все эти споры и альтернативные проекты были преодолены усилиями опытных инженеров, общественных деятелей, сумевших убедить оппонентов, что Шоллар - единственный источник питьевой воды, могущий обеспечить нужды города.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, проведенный на расстоянии сотен километров от Баку, при неблагоприятных условиях работы, Шолларский водопровод стал символом победы инженерно-технической мысли, человеческой воли и желанием окончательно решить проблему водообеспечения Баку.

21 января 1917 г. по Красноводской улице (позднее С.Вургуна) пошла первая струя. Водопровод Шоллар - Баку длиной почти 180 км, на тот момент самый грандиозный и дорогостоящий в Европе, после многих лет строительства, заработал.

Таким образом, через 17 лет после первых изысканий и исследований и спустя более 6 лет после начала строительства водопровода город Баку получил шолларскую воду.

В данном материале - фотографии, на которых запечатлено как строился знаменитый водопровод.