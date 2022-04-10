Как строился Шолларский водопровод до Баку

История Шолларского водопровода насыщена сложными и противоречивыми страницами, борьбой идей, спорами вокруг целесообразности проекта. Во время проектирования водопровода велись острые дискуссии о возможности проведения водопровода из других источников, о том, что Шоллар не сможет дать Баку необходимое количество воды.
Однако все эти споры и альтернативные проекты были преодолены усилиями опытных инженеров, общественных деятелей, сумевших убедить оппонентов, что Шоллар - единственный источник питьевой воды, могущий обеспечить нужды города.
Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, проведенный на расстоянии сотен километров от Баку, при неблагоприятных условиях работы, Шолларский водопровод стал символом победы инженерно-технической мысли, человеческой воли и желанием окончательно решить проблему водообеспечения Баку.
21 января 1917 г. по Красноводской улице (позднее С.Вургуна) пошла первая струя. Водопровод Шоллар - Баку длиной почти 180 км, на тот момент самый грандиозный и дорогостоящий в Европе, после многих лет строительства, заработал.
Таким образом, через 17 лет после первых изысканий и исследований и спустя более 6 лет после начала строительства водопровода город Баку получил шолларскую воду.
В данном материале - фотографии, на которых запечатлено как строился знаменитый водопровод.
Общий вид - поселок Шоллар (Хачмазский район Азербайджана)
Общий вид - поселок Шоллар (Хачмазский район Азербайджана)
Шоллар. Разведочная буровая
Разведочная буровая
Источник в Шоллар
Шоллар (1901 г.). Сидят третий слева У.Линдлей и Г.З.Тагиев
Экскурсия в Шоллар
Экскурсия в Шоллар на источник
Водосборный бассейн. Шоллар. 1925 г.
Группа рабочих. 1925 г.
Рабочие и менеджеры. 1925 год
Укладка труб на 61-63 км Шолларского водопровода. 1925 г.
Укладка труб на 61-63 км Шолларского водопровода. 1925 г.
Участок 61-63 км Шолларского водопровода. 1925 г.
Участок 61-63 км Шолларского водопровода. Работы в туннеле. 1925 г.
Участок 61-63 км Шолларского водопровода. 1925 г.
Шолларский водопровод - строительные работы (Баку)
Машинное здание насосной в Сумгаите. 1925 г.
Постройка железо-бетонного резервуара для Шолларского водопровода. 1926 г.
Машинное здание насосной в Сумгаите. 1926 г.
Постройка железо-бетонного резервуара для Шолларского водопровода. 1926 г.
Постройка железо-бетонного резервуара для Шолларского водопровода. 1926 г.
Постройка железо-бетонного резервуара для Шолларского водопровода. 1926 г.
Насосная станция в Хырдалане. 1927 г.
Жилой дом и насосная станция в Хырдалане. 1927 г.
Резервуар в Хырдалане. 1927 г.
У одного из резервуаров водопровода Шоллар-Баку.Внешний вид. 1927 г.
У одного из резервуаров водопровода Шоллар-Баку.Внешний вид. 1927 г.
Шоллар. Коллекторно-дренажная сеть. 1927 г.
Резервуар в Хырдалане. 1927 г.
Рабочие перед входом в Контору ленинского промыслового района Шолларского и Зугульбинского водопровода отдела водоснабж Баксовета. 1930-е гг.
Общий вид разведочной скважины. 1931 г.
Группа рабочих из поселка Гобу строивших трубопровод. 1930-е гг.
Водосборный бассейн. Шоллар. 1933 г.
Шолларская экспедиция. 1933 г.
Шолларский водопровод - строительные работы
Разведочная буровая
Склад труб на бетонном заводе. 1930-е гг.
Прокладка труб по балаханскому шоссе. Баку. 1930-е гг.
Прокладка труб на участке Биби-Эйбат. 1930-е гг.
Прокладка труб на улице Каменистая (Б.Сафароглу). Баку. 1930-е гг.
Прокладка труб в Сабунчах (Баку). 1930-е гг.