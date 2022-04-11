https://news.day.az/society/1451989.html Водолазы МЧС спасли тонущего в море мужчину - ВИДЕО
Водолазы МЧС спасли тонущего в море мужчину - ВИДЕО
На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям "112" поступила информация о том, что на территории Приморского национального парка, расположенного в Сабаильском районе города Баку, один человек столкнулся с угрозой утопления.
Как сообщили Day.Az в МЧС, к месту происшествия немедленно были привлечены силы водолазно-поисковой группы "Бакинский бульвар" Государственной службы по контролю маломерных судов и спасению на водах МЧС.
Благодаря проведенной спасательной операции водолазы спасли находившегося в море гражданина.
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