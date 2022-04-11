Водолазы МЧС спасли тонущего в море мужчину

На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям "112" поступила информация о том, что на территории Приморского национального парка, расположенного в Сабаильском районе города Баку, один человек столкнулся с угрозой утопления.

Как сообщили Day.Az в МЧС, к месту происшествия немедленно были привлечены силы водолазно-поисковой группы "Бакинский бульвар" Государственной службы по контролю маломерных судов и спасению на водах МЧС.

Благодаря проведенной спасательной операции водолазы спасли находившегося в море гражданина.