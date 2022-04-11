Стало известно о состоянии пострадавшего в ночном клубе иностранца

Состояние гражданина Сенегала, пострадавшего при взрыве в ночном клубе в Баку, оценивается как тяжелое.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на TƏBİB.

Отмечается, что гражданин Сенегала проходит лечение в одном из частных медицинских учреждений с контузией легкого, ожоговой травмой III степени.

Напомним, никто из пострадавших при взрыве на объекте, расположенном на территории Сабаильского района, не лечится сейчас в медучреждениях, находящихся в подчинении TƏBİB. Несколько дней назад по просьбе родственников некоторых из них были переведены в частные медицинские учреждения республики.