https://news.day.az/society/1452034.html Почему итоги выпускных экзаменов объявляются с опозданием? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Почему итоги выпускных экзаменов объявляются с опозданием? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
В Азербайджане обнародована причина объявления итогов выпускных экзаменов с опозданием.
Как сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана в ответ на запрос Trend, проверка ответов на письменные задания занимает много времени, передает Day.Az.
"По этой причине итоги выпускных экзаменов объявляются с опозданием", - говорится в сообщении.
Отметим, что итоги выпускных экзаменов на базе полного (11-летнего) среднего образования, прошедших 5-6 марта 2022 года, были объявлены 1 апреля.
Итоги выпускных экзаменов, прошедших 12-13 марта, должны были объявить до 10 апреля, но этого не произошло.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре