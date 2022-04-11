Почему итоги выпускных экзаменов объявляются с опозданием?

В Азербайджане обнародована причина объявления итогов выпускных экзаменов с опозданием.

Как сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана в ответ на запрос Trend, проверка ответов на письменные задания занимает много времени, передает Day.Az.

"По этой причине итоги выпускных экзаменов объявляются с опозданием", - говорится в сообщении.

Отметим, что итоги выпускных экзаменов на базе полного (11-летнего) среднего образования, прошедших 5-6 марта 2022 года, были объявлены 1 апреля.

Итоги выпускных экзаменов, прошедших 12-13 марта, должны были объявить до 10 апреля, но этого не произошло.