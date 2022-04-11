В этом районе Баку сносят жилой дом

В Низаминском районе Баку сносят жилой дом на улице Рустама Рустамова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Из здания, сданного в эксплуатацию в 1960 году, уже выселены 90 семей. На месте непригодного к эксплуатации дома будет построен новый, соответствующий современным стандартам. Выселенным семьям на протяжении двух лет ежемесячно будет выплачиваться 350 манатов на аренду жилья, пока будет строиться новое здание.

Отметим, что еще 10 домов №№88-98 на улице Рустама Рустамова будут поэтапно снесены, На первом этапе снесут четыре дома, а затем - еще шесть.