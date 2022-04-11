Сколько квартир и домов предоставлены семьям шехидов и инвалидам войны?

До сегодняшнего дня в Азербайджане семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено более 12 500 квартир и частных домов.

Как передает Day.Az, об этом сказал в понедельник на брифинге заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев.

По его словам, охват программой обеспечения жильем семей шехидов и инвалидов войны в 2021 году был расширен в пять раз.

"В прошлом году им было предоставлено три тысячи квартир, а в целом до сегодняшнего дня - более 12 500 квартир и частных домов. Кроме того, за последние четыре года до 1 450 инвалидов войны были обеспечены автомобилями. А за все время автомобили предоставлены 7 400 инвалидам войны", - сказал Алиев.

По словам замминистра, за последние четыре года в Азербайджане также обеспечен последовательный рост социальных выплат семьям шехидов и инвалидам войны.