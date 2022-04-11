Насколько выросли пенсии и пособия за последние 4 года?

На основании поручений Президента Ильхама Алиева за последние четыре года минимальная зарплата в Азербайджане выросла в 2,3 раза, а минимальная пенсия - в 2,2 раза.

Как передает Day.Az, об этом сказал в понедельник на брифинге заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев.

Замминистра отметил, что в последние четыре года пособия и стипендии в Азербайджане в среднем выросли более чем в 2,5-3 раза.

"В период после 2018 года указами и распоряжениями главы государства реализованы три пакета социальных реформ, охватившие большую часть населения страны. В 2018-2021 годах число трудовых договоров в Азербайджане выросло на 30 процентов, или около 400 тысяч, а годовой фонд оплаты труда - более чем в два раза", - сказал А.Алиев.

Замминистра также сообщил, что в 2021 году к участию в программе самозанятости было привлечено более 16 тысяч человек, что в 13,8 раза больше, чем в 2017 году.

Всего за последние четыре года и в первом квартале текущего года к участию в программе самозанятости было привлечено более 44 тысяч человек, сказал Алиев.