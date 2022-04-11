В Азербайджане выросла сумма адресной государственной социальной помощи

Увеличилась сумма адресной государственной социальной помощи (АГСП), выплачиваемой в среднем на одну семью.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Было отмечено, что в марте 2022 года размер АГСП, выплачиваемый в среднем на 1 семью, увеличился с 246,5 до 298,9 маната.

Это означает рост на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.