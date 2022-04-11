https://news.day.az/society/1452116.html В Азербайджане выросла сумма адресной государственной социальной помощи
В Азербайджане выросла сумма адресной государственной социальной помощи
Увеличилась сумма адресной государственной социальной помощи (АГСП), выплачиваемой в среднем на одну семью.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.
Было отмечено, что в марте 2022 года размер АГСП, выплачиваемый в среднем на 1 семью, увеличился с 246,5 до 298,9 маната.
Это означает рост на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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