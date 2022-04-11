Эти граждане получат единовременную выплату

В ближайшее время в Азербайджане начнется выдача единовременной выплаты гражданам, инвалидность которых была установлена в связи с ранениями, полученными при защите территориальной целостности до 2 августа 1997 года, а также членам семей тех из них, кто скончался.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в понедельник на брифинге заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев.

Замминистра сообщил, что успешно реализована программа по выдаче единовременной выплаты в размере 11 тысяч манатов более чем 18 тысячам наследникам военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших в боях за территориальную целостность Азербайджана до 2 августа 1997 года.

По его словам, в Азербайджане идет подготовка к реализации еще одной важной программы в соответствии с указом главы государства, подписанным в декабре 2021 года.

Также по поручению Президента Ильхама Алиева участники 44-дневной Отечественной войны были включены в программу социальной поддержки, отметил замминистра.

"Лицам, которым присвоено звание "Ветеран войны", назначена ежемесячная пенсия Президента", - добавил Алиев.