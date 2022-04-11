В этом году хадж смогут совершить и иностранцы

Министерство по делам хаджа и умры Саудовской Аравии впервые с начала пандемии коронавируса разрешило паломникам из-за рубежа совершить хадж в этом году и увеличить до миллиона допустимое число паломников, которые смогут посетить священные места в Мекке и Медине.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Саудовское агентство новостей со ссылкой на министерство.

"Решение разрешить до миллиону паломников, как из королевства, так и из-за рубежа, совершить хадж в этом году отражает интерес Саудовской Аравии способствовать непрерывности хаджа, чтобы мусульмане мира могли выполнить обряды хаджа и умры, посетив мечеть пророка и другие места", - отмечается в сообщении.

В этом году на хадж смогут приехать полностью привитые одобренными в королевстве вакцинами люди моложе 65 лет. Они должны буду предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, выполненного в течение 72 часов до въезда в королевство.