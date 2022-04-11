По фактам незаконной вырубки лесов возбуждено 10 уголовных дел

Управлением вне-уголовных производств Генеральной Прокуратуры на прошлой неделе было возбуждено 10 уголовных дел по фактам незаконной вырубки деревьев в 6 районах страны - Агдашском, Бардинском, Имишлинском, Исмаиллинском, Огузском и Гахском районах.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, ущерб от незаконной вырубки деревьев, в том числе и в лесных массивах оценивается более чем в 200 тысяч манат.

Сообщается, что в ряде случаев незаконные действия были сопряжены со злоупотреблениями должностными полномочиями либо халатностью должностных лиц частных предприятий, муниципалитетов и государственных учреждений.

В основном следствие по уголовным делам, возбужденным по статьям 259.1, 259.2.4, 308.1 и 314.1 Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики будет проводится районными прокуратурами, в некоторых же случаях территориальными следственными подразделениями органов внутренних дел.