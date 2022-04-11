У жителя Губы обнаружены наркотики и оружие

Сотрудники Губинского районного отдела полиции провели операцию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщили Day.Az в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан житель села Худжбала Азер Мамедов, подозреваемый в приобретении, хранении, перевозке и сбыте наркотиков.

При досмотре задержанного и обыске его дома было обнаружено и изъято более 500 г марихуаны, конопля и ее семена, большое количество героина, опиума, метамфетамина и один экземпляр электронных весов.

Кроме того, в доме А.Мамедова были обнаружены и изъяты две винтовки и патроны к ним, два прицела от разных ружей и три кинжала.

По данному факту в Губинском районном отделении полиции возбуждено уголовное дело. По решению суда в отношении А.Мамедова избрана мера пресечения в виде ареста.