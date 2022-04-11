Вниманию поступающих в колледжи

Продолжается прием документов в заведения среднего профессионального образования на базе общего (9-летнего) среднего образования.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ), прием заявок проводится посредством интернета до 23:59 25 апреля 2022 года.

Прием заявлений в заведения среднего специального образования на базе общего (9-летнего) среднего образования продлится до 23:59 25 апреля 2022 года.

Абитуриентам необходимо создать "Личный кабинет" на сайте ekabinet.dim.gov.az, после чего, используя пароль и имя пользователя "Личного кабинета" войти на соответствующую страницу ГЭЦ, заполнить форму "Электронное заявление абитуриента" и подтвердить заявление.

С полным текстом объявления о приеме документов можно ознакомиться здесь.

По состоянию на 12:00 11 апреля заявления подтвердили 13713 абитуриентов (азербайджанское отделение -13302; русское отделение-411).