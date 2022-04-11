В Баку связали пенсионера и ограбили его дом

10 апреля около 02:00 в Call-центр 102 МВД поступила информация о налете на дом жителя поселка Баладжары Н.Алимурадова. Двое грабителей, войдя в дом и связав руки пенсионера, украли 260 манатов и продовольственные товары.



Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 6-го отделения полиции Бинагадинского РУП, задержаны подозреваемые в совершении грабежа, ранее судимые житель Кюрдамирского района Икрам Мамедов и житель Евлахского района Тариэль Велиев.

По данному факту проводится расследование.