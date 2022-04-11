В Азербайджане продаются дома, построенные для бывших переселенцев

Определен порядок продажи министерством труда и социальной защиты населения квартир в многоквартирных домах, построенных по заказу Государственного комитета Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев в поселке Рамана Сабунчинского района, поселке Умид Гарадагского района, поселке Ходжасан Бинагадинского района, в Абшеронском, Лянкяранском и Самухском районах, в поселке Кюрдаханы Сабунчинского района Баку, а также в домах, строительство которых продолжается в Абшеронском районе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это нашло отражение в "Порядке продажи квартир министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана и использования средств, вырученных от продажи", утвержденном 11 апреля указом Президента Ильхама Алиева.

В соответствии с документом, продажа квартир осуществляется онлайн - через официальный сайт министерства или путем проведения аукциона.

Объявление о продаже должно быть опубликовано не менее чем за 15 дней до даты ее начала.

В объявлении должны быть указаны:

- информация о дате, времени начала продажи квартир и сроках реализации;

- сведения о выписке из государственного реестра недвижимости о праве собственности на квартиру.

Если продажа квартиры осуществляется через сайт министерства, то с момента ее начала гражданин, впервые выбравший квартиру, получает право на ее покупку, и возможность выбора этой квартиры другими лицами ограничивается.

В личном кабинете лица, выбравшего квартиру, незамедлительно размещается информация о времени выбора квартиры, об ограничении возможности выбора этой квартиры другими гражданами, а также о необходимости заключения договора купли-продажи в течение 10 дней.

Каждый гражданин, участвующий в выборе, имеет право выбрать несколько квартир.