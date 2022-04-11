Граждане Азербайджана довольны Call-центрами этих организаций

Центр анализа медиа провел опрос для определения индекса активности колл-центров государственных и частных структур.

Как передает Day.Az, в опросе, проведенном в течение месяца по телефону, за основу были взяты такие критерии, как оперативность обслуживания, общение с гражданами, ответы на вопросы и объективный, правильный подход к решению проблем.

С учетом этого деятельность колл-центров государственных и частных структур оценивалась по 10-балльной шкале. Самые высокие баллы (9-10) в опросе получили министерства - внутренних дел; по чрезвычайным ситуациям; труда и социальной защиты населения; экологии и природных ресурсов; энергетики; иностранных дел; экономики; образования и другие министерства, а также Генеральная прокуратура, Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев. Отмечалось, что эти структуры оперативно отвечают на звонки и при необходимости обращения (проблемы) граждан берутся на контроль.

Четыре организации с самым низким баллом (0-2) - министерство обороны (линия постоянно занята и не работает), министерство оборонной промышленности (контактные номера не работают), ОАО "Заготовка и снабжение продовольственной продукцией" (контактные номера не работают), Омбудсмен (номер колл-центра не работает) и министерство культуры (служба "горячей линии" не работает).