В Азербайджане выявлены новые случаи заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки выявлены 16 случаев заражения коронавирусом, вылечились 19 человек, передает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 792 253 случая заражения коронавирусной инфекцией, 782 351 человек вылечился, 9 703 - скончались, число активных больных составляет 199.

За последние сутки в стране проведены 2 624 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 6 746 085.