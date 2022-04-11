https://news.day.az/society/1452231.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлены 16 случаев заражения коронавирусом, вылечились 19 человек, передает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 792 253 случая заражения коронавирусной инфекцией, 782 351 человек вылечился, 9 703 - скончались, число активных больных составляет 199.
За последние сутки в стране проведены 2 624 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 6 746 085.
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