Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошел один человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 549 308. Первую дозу вакцины получили 5 330 997, вторую - 4 832 867, три и более - 4 832 867, бустерную дозу после положительного результата теста - 233 736 человек.