В Азербайджане будут проводиться проверки в общественных местах

Кабинет министров Азербайджана принял постановление "О мероприятиях по организации деятельности по выявлению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий и устранению недостатков на всех видах объектов обслуживания и торговли, массово посещаемых населением".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно постановлению, МЧС поручено в течение шести месяцев совместно с представителями министерства энергетики, Исполнительной власти (ИВ) Баку (представители районных (городских) ИВ - в городах и райцентрах), ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана и ОАО "Азеришыг" организовать проверки по соблюдению правил пожарной, радиационной и технической безопасности на всех нижеуказанных объектах:

- в зданиях, предназначенных для временного проживания, в том числе общежитиях, отелях, санаториях, домах отдыха, кемпингах, мотелях;

- на всех объектах социального назначения, в больницах, учебных заведениях, независимо от формы собственности;

- в зданиях культурно-просветительных организаций (театры, кинотеатры, концертные залы, музеи и др);

- на всех общественных объектах, обслуживающих население (торговые центры, кафе, рестораны).

Кроме того, МЧС предписано регулярно информировать Кабинет министров о ходе проверок.

Постановление вступает в силу со дня подписания.