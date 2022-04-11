Водителей предупредили в связи с туманной погодой

Главное управление Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел Азербайджана предупредило водителей в связи с туманной погодой, передает Day.Az.

"По данным Министерства экологии и природных ресурсов, в связи с наблюдаемым на территории страны туманом ограничена видимость. Из-за густого тумана, образовавшегося в результате температурной инверсии, в частности ночью и утром, видимость на некоторых участках автомагистралей ограничена до 50-500 метров, что может вызвать у водителей ряд трудностей.

В связи с тем, что густой туман создает серьезные препятствия для своевременного и четкого различения других участников движения, а также дорожных знаков, линий разметки и других средств регулирования движения, водители обязаны быть более внимательными в такую погоду, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями, следить за исправностью транспортных средств, особенно приборов наружного освещения, строго соблюдать правила безопасности при торможении и стоянке, а также обгоне и маневрировании.

Пешеходы также должны учитывать недостаточную видимость водителем проезжей части и обочины и быть ответственными на дороге", - говорится в заявлении.