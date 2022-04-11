В Азербайджане похолодает

Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, с вечера 12 апреля до вечера 13 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20, ночью 13 апреля и утром 14 апреля местами на полуострове - до 25-30 м/с.

С 12 апреля до утра 14 апреля в северных и западных районах Азербайджана ожидаются дожди, местами интенсивные, град, в высокогорье - снег, прогнозируется усиление западного ветра до 20-25, 12 апреля - местами до 28-33 м/с.