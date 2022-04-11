На трассе Баку-Газах столкнулись два автомобиля

В Шамкире произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован на трассе Баку-Газах, проходящей через село Алиягублу Шамкирского района. Автомобиль ВАЗ-2106 столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107.

В результате аварии два человека были госпитализированы с различными травмами.

По данному факту ведется расследование.