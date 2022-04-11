https://news.day.az/society/1452266.html На трассе Баку-Газах столкнулись два автомобиля - есть пострадавшие
На трассе Баку-Газах столкнулись два автомобиля - есть пострадавшие
В Шамкире произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован на трассе Баку-Газах, проходящей через село Алиягублу Шамкирского района. Автомобиль ВАЗ-2106 столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107.
В результате аварии два человека были госпитализированы с различными травмами.
По данному факту ведется расследование.
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