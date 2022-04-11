В этих бакинских поселках ограничат подачу воды

В связи с проведением профилактических работ для подготовки к летнему сезону в течение дня 12 апреля будет ограничена подача питьевой воды в поселки Маштага, Нардаран и Бузовна, а также в часть поселков Забрат и Рамана.

Об этом сообщили Day.Az в ОАО "Азерсу".

ОАО "Азерсу" приносит извинения абонентам за доставленные неудобства.