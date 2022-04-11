https://news.day.az/society/1452276.html Автомобильная федерация Азербайджана организует автопробег классических автомобилей
Автомобильная федерация Азербайджана организует автопробег классических автомобилей
29 мая Автомобильная федерация Азербайджана организует автопробег классических автомобилей, сообщает Day.Az.
Федерация приглашает владельцев классических автомобилей и автолюбителей к участию в автопробеге. Владельцы выпущенных до 1982 года классических автомобилей могут зарегистрироваться в Федерации до 18:00 23 мая.
Контакты для регистрации:
(012) 505 60 03 или (050) 295 01 00,
электронная почта: info@faa.az
Автопробег стартует с территории перед Центром Гейдара Алиева в Баку. Зарегистрированные участники и автомобили должны быть перед Центром Гейдара Алиева 29 мая в 15:30.
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