29 мая Автомобильная федерация Азербайджана организует автопробег классических автомобилей, сообщает Day.Az.

Федерация приглашает владельцев классических автомобилей и автолюбителей к участию в автопробеге. Владельцы выпущенных до 1982 года классических автомобилей могут зарегистрироваться в Федерации до 18:00 23 мая.

Контакты для регистрации:

(012) 505 60 03 или (050) 295 01 00,

электронная почта: info@faa.az

Автопробег стартует с территории перед Центром Гейдара Алиева в Баку. Зарегистрированные участники и автомобили должны быть перед Центром Гейдара Алиева 29 мая в 15:30.