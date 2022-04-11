Куда направят средства от продажи жилья для бывших вынужденных переселенцев?

Средства, полученные от продажи построенного для бывших вынужденных переселенцев и неиспользуемого жилья, будут направлены на обеспечение квартирами и частными домами семей шехидов, инвалидов войны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев указом от 11 апреля 2022 года утвердил "Порядок продажи квартир министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана и использования средств, вырученных от продажи".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство, данный документ определяет порядок продажи квартир в многоквартирных домах, построенных по заказу Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев в поселке Рамана Сабунчинского района, поселке Умид Гарадагского района, поселке Ходжасан Бинагадинского района Баку, в Абшеронском, Лянкяранском и Самухском районах, а также жилья в поселке Кюрдаханы Сабунчинского района Баку и в Абшеронском районе, строительство которого продолжается, и использования средств, вырученных от продажи. Средства, вырученные от продажи указанных квартир, будут направлены на обеспечение жильем и частными домами семей шехидов и инвалидов войны в других регионах, программа их обеспечения жильем будет расширена.

Министерство обнародует на своем официальном сайте количество квартир, предусмотренных для продажи. Квартиры, выставленные на продажу, будут зарегистрированы в государственном реестре недвижимого имущества. Рыночную стоимость квартир определит независимый эксперт-оценщик. Квартиры, которые не будут проданы в течение одного года с даты объявления о продаже, будут снова оценены. Продажа квартир будет осуществляться онлайн на сайте министерства или посредством аукциона. Будут обеспечены регистрация юридических и физических лиц, желающих приобрести это жилье, предоставление им возможности ознакомиться с информацией о нем. Министерство подготовит информацию о квартирах (адрес многоквартирного жилого дома, количество этажей, этаж, на котором находится квартира, номер квартиры, общая площадь, количество комнат, состояние квартиры, время проведения ремонта) и определит цену. Объявление о продаже будет размещено в СМИ и на официальном сайте ведомства за 15 дней до даты начала продаж. В "личном кабинете" лица, выбравшего квартиру, будет незамедлительно размещена информация о времени выбора квартиры, ограничении возможности выбора этой квартиры другими лицами, а также о необходимости заключения договора купли-продажи в течение 10 дней.

Порядок продажи квартир посредством аукциона Кабинет министров утвердит в течение трех месяцев с согласования с главой государства.