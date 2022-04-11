В рамках кампании по посадке деревьев «Зеленый марафон 2022» прошла очередная акция

Очередная кампания по посадке деревьев в стране, осуществляемая в рамках общереспубликанского марафона по озеленению ("Зеленый марафон"), прошла сегодня в поселке Мушфигабад.

К акции по массовой посадке деревьев, совместно организованной общественным объединением IDEA, Министерством экологии и природных ресурсов по инициативе Центрального банка Азербайджана присоединились функционирующие в стране финансовые структуры - коллективы и руководство ассоциаций банков, страховщиков Азербайджана, Азербайджанской микрофинансовой ассоциации, Азербайджан Fintex, Фондового рынка Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, в ходе акции на площади 8 гектаров были посажены около 6000 саженцев эльдарской сосны и оливковых деревьев, соответствующих земельно-климатическим условиям Абшеронского полуострова.

Отметим, что сегодняшняя акция по посадке деревьев осуществлена в рамках подписанного между МЭПР и вышеназванными ассоциациями Меморандума по взаимопониманию о сотрудничестве в области оказания поддержки мероприятий, осуществляемых по созданию в стране высококачественной экологической среды.