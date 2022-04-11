В Азербайджане штрафуют украинские грузовики?

В некоторых СМИ и социальных сетях распространилась информация о том, что грузовики, зарегистрированные на постоянной основе в Украине, оштрафованы со стороны таможенных органов Азербайджана на 800 долларов.

Как сообщили Day.Az в Государственном таможенном комитете (ГТК) Азербайджана, водители этих транспортных средств утверждают, что их оштрафовали за длительное пребывание в Азербайджане в связи с продолжающимися военными действиями в Украине.

"Государственный таможенный комитет заявляет, что штрафы на транспортные средства не налагались. Однако в соответствии с действующим законодательством грузовые автомобили облагаются дорожным налогом.

Так, в соответствии со статьей 210 ​​Налогового кодекса Азербайджанской Республики, транспортные средства, въезжающие на территорию Азербайджанской Республики и выезжающие с территории Азербайджанской Республики, облагаются дорожным налогом. Согласно этому Кодексу, грузовые автомобили в зависимости от срока пребывания на территории Азербайджанской Республики, количества осей и общей массы автотранспортного средства с грузом, расстояния, пройденного по территории Азербайджанской Республики, перевозки опасных грузов, облагаются дорожным налогом и государственной пошлиной за выдачу разрешения, регулирующего международные автомобильные перевозки на территории Азербайджанской Республики, в соответствии со статьей 24 Закона Азербайджанской Республики "О государственной пошлине".

Также отметим, что Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики является центральным органом исполнительной власти, осуществляющим свою деятельность в соответствии с действующим законодательством и международными договорами", - говорится в сообщении.