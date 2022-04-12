В Азербайджане поезд сбил двух женщин

Грузовой поезд сбил двух человек на станции Заям Шамкирского района.

Как передает Day.Az, движущийся грузовой поезд сбил Нурджан Мамедову и Айсель Гасанову, пытавшихся перейти на противоположную сторону железнодорожной ветки.

Пострадавшие в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Сообщается, что их состояние удовлетворительное.

По факту инцидента начато расследование.