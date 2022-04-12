https://news.day.az/society/1452342.html В Азербайджане поезд сбил двух женщин
В Азербайджане поезд сбил двух женщин
Грузовой поезд сбил двух человек на станции Заям Шамкирского района.
Как передает Day.Az, движущийся грузовой поезд сбил Нурджан Мамедову и Айсель Гасанову, пытавшихся перейти на противоположную сторону железнодорожной ветки.
Пострадавшие в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Сообщается, что их состояние удовлетворительное.
По факту инцидента начато расследование.
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