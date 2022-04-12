В этой школе Азербайджана учится 1 ученик и работают 2 учителя

Объявлены школы с наименьшим и наибольшим количеством учащихся в Азербайджане.

Как передает Day.Az, в ответ на запрос Trend в Министерстве образования сообщили, что школой с наименьшим количеством учащихся является начальная школа села Четкун Гусарского района.

В школе учится 1 ученик, работают 2 учителя.

Было отмечено, что школой с наибольшим количеством учащихся является Хырдаланская городская средняя школа №2 Абшеронского района.

В школе 6 254 ученика и 426 учителей.