https://news.day.az/society/1452353.html В этой школе Азербайджана учится 1 ученик и работают 2 учителя
В этой школе Азербайджана учится 1 ученик и работают 2 учителя
Объявлены школы с наименьшим и наибольшим количеством учащихся в Азербайджане.
Как передает Day.Az, в ответ на запрос Trend в Министерстве образования сообщили, что школой с наименьшим количеством учащихся является начальная школа села Четкун Гусарского района.
В школе учится 1 ученик, работают 2 учителя.
Было отмечено, что школой с наибольшим количеством учащихся является Хырдаланская городская средняя школа №2 Абшеронского района.
В школе 6 254 ученика и 426 учителей.
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