В Хачмазе сгорел жилой дом

В Хачмазском районе в жилом доме произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован в селе Шоллар.

В частном жилом доме общей площадью 80 квадратных метров, принадлежащем жителю села Османову Тельману Гарахан оглу, 1976 года рождения, сгорело 60 квадратных метров.

Ведется расследование.