https://news.day.az/society/1452354.html В Хачмазе сгорел жилой дом
В Хачмазе сгорел жилой дом
В Хачмазском районе в жилом доме произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован в селе Шоллар.
В частном жилом доме общей площадью 80 квадратных метров, принадлежащем жителю села Османову Тельману Гарахан оглу, 1976 года рождения, сгорело 60 квадратных метров.
Ведется расследование.
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