В Азербайджане могут снять ряд ковид-ограничений

Несмотря на то, что в Азербайджане были приняты некоторые меры по смягчению последствий пандемии, некоторые решения все еще остаются в силе. Снижение заболеваемости и успешное продолжение вакцинации также поднимают вопрос об отмене некоторых запретов. Депутат Мушфиг Мамедли, член парламентского комитета по здравоохранению, сказал, что мы можем легко снять запрет на ношение масок, а также ряд ограничений, поскольку этого требует текущая ситуация.

Недавнее снижение уровня инфицирования и числа активных больных привело к отмене ряда ограничений.

Как передает Day.Az со ссылкой на xezerxeber.az, по словам депутата Мушфига Мамедли, с учетом первоначальных шагов, предпринятых в нашей стране в связи с коронавирусом, процесса вакцинации в мире, в ближайшие дни ожидается снятие некоторых ограничений, в частности снятие запрета на ношение масок.