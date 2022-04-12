Когда состоятся выпускные экзамены для 9-х классов?

Государственный экзаменационный центр обратился к учащимся, которые примут участие в выпускных экзаменах 23 и 24 апреля.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, экзамены учащихся школ Сумгайыта, Абшеронского, Джалилабадского, Хачмазского, Губинского и Масаллинского районов разделены на 2 дня.

Участники экзамена должны пройти по ссылке https://eservices.dim.gov.az/sagirdbv/ , распечатать свои пропускные листы, а учебные заведения - выпускные листы всех учащихся.

Учащиеся сдают экзамены в районе (городе), соответствующем расположению школы, которую они заканчивают.