https://news.day.az/society/1452450.html Когда состоятся выпускные экзамены для 9-х классов?
Когда состоятся выпускные экзамены для 9-х классов?
Государственный экзаменационный центр обратился к учащимся, которые примут участие в выпускных экзаменах 23 и 24 апреля.
Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, экзамены учащихся школ Сумгайыта, Абшеронского, Джалилабадского, Хачмазского, Губинского и Масаллинского районов разделены на 2 дня.
Участники экзамена должны пройти по ссылке https://eservices.dim.gov.az/sagirdbv/ , распечатать свои пропускные листы, а учебные заведения - выпускные листы всех учащихся.
Учащиеся сдают экзамены в районе (городе), соответствующем расположению школы, которую они заканчивают.
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